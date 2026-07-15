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Strafrechtelijk onderzoek naar giftig lek in haven van Antwerpen

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 17:14
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ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een lek waarbij een giftige stof vrijkwam in de Waaslandhaven, onderdeel van de haven van Antwerpen. Door dat lek werden tientallen havenmedewerkers onwel; een van hen raakte zwaargewond.
Maandagavond arriveerde het vrachtschip in de Antwerpse haven met een container met waterstoffluoride aan boord. Op dinsdag raakte de container door nog onduidelijke oorzaak beschadigd en lekte dampen van de stof, waar ruim 150 mensen uiteindelijk last van hadden. 25 mensen moesten naar het ziekenhuis; twee zouden daar nog verblijven.
Volgens het OM zou het lek zijn ontstaan tijdens laad- en loswerkzaamheden, al moet het onderzoek nog uitwijzen wat de exacte oorzaak is.
Uit voorzorg werden bruggen in de haven gesloten en werd de scheepvaart stilgelegd. Woensdagmiddag konden de meeste werkzaamheden en het verkeer in de haven weer worden hervat.
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