Noorse koning Haakon in eerste speech: klaar voor taak

OSLO (ANP) - Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een bijna tien minuten durende speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader. Ook haalde hij herinneringen op en liet hij weten klaar te zijn voor de taak die hem wacht. Hij was duidelijk geroerd door het overlijden van zijn vader.

Koning Harald was iemand die altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten, aldus Haakon. "Nu mijn vader is overleden, wacht mij een grote taak", vervolgde hij. "Hij volgde zijn vader op, koning Olav, die op zijn beurt weer zijn vader koning Haakon opvolgde. Nu is het mijn beurt."

De toespraak komt een dag na het overlijden van de 89-jarige Harald. Het is traditie dat een nieuwe vorst zich kort na het overlijden van zijn voorganger tot het volk richt. Haakons speech werd op het plein voor het paleis door honderden mensen via hun telefoon gevolgd. Na afloop klonk er een luid applaus in de menigte.