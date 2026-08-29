ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noorse koning Haakon in eerste speech: klaar voor taak

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 21:06
anp290826146 1
OSLO (ANP) - Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een bijna tien minuten durende speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader. Ook haalde hij herinneringen op en liet hij weten klaar te zijn voor de taak die hem wacht. Hij was duidelijk geroerd door het overlijden van zijn vader.
Koning Harald was iemand die altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten, aldus Haakon. "Nu mijn vader is overleden, wacht mij een grote taak", vervolgde hij. "Hij volgde zijn vader op, koning Olav, die op zijn beurt weer zijn vader koning Haakon opvolgde. Nu is het mijn beurt."
De toespraak komt een dag na het overlijden van de 89-jarige Harald. Het is traditie dat een nieuwe vorst zich kort na het overlijden van zijn voorganger tot het volk richt. Haakons speech werd op het plein voor het paleis door honderden mensen via hun telefoon gevolgd. Na afloop klonk er een luid applaus in de menigte.
loading

POPULAIR NIEUWS

kringen-schenken-2026-hero

Zoveel mag je in 2026 belastingvrij aan je (klein)kinderen geven — en dit is de valkuil

vvd wil niet in kabinet alleen kabinet van winnaars gedogen1700821398

Ook ambtenaren keren zich tegen het kabinet: duizenden overheidsmedewerkers 8 september naar Den Haag

shutterstock_2762518343

Steeds meer gevaarlijke vissen in Middellandse Zee door opwarming: ‘Zee van onze vroeger is verdwenen’

shutterstock_2148313213

Vliegbelasting verdubbelt in 2027 voor verre vluchten: zoveel duurder wordt je ticket naar Turkije, Thailand en Suriname

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

kringen-geldlessen-header

Vier geldgewoontes van je ouders die nu ineens weer geld opleveren

Loading