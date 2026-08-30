Noorse premier: begrafenis van koning Harald over twee weken

OSLO (ANP) - De vrijdag overleden Noorse koning Harald wordt over twee weken begraven. Die tijdsindicatie gaf premier Jonas Gahr Støre in een interview bij de Noorse publieke omroep NRK. De exacte datum is nog niet bekend. "We gaan de koning in de week na volgende week begraven", zei Støre na de herdenkingsdienst voor Harald in Oslo.

Støre was zondag aanwezig bij de herdenking in de Domkerk. "De Domkerk is het toneel geweest van vele momenten met koning Harald", zei hij verder tegen de omroep. "Daar is de koning getrouwd, daar is de kroonprins getrouwd die nu koning is, en daar zullen we de koning over twee weken ook ter aarde bestellen."

De kist met daarin het lichaam van de overleden koning Harald is vrijdagavond aangekomen op het koninklijk paleis in Oslo. Daar wordt hij voorlopig opgebaard in de Rode Salon. In Noorwegen is het een koninklijke traditie dat de begrafenisstoet van het koninklijk paleis naar de Domkerk van Oslo loopt.