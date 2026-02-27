ECONOMIE
Noorwegen arresteert tiener om aanslagplannen op NAVO-basis

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 20:39
STAVANGER (ANP/AFP) - De Noorse politie heeft een 17-jarige jongen gearresteerd die een aanslag had willen plegen op een NAVO-basis, meldt de Noorse omroep NRK. Hij wordt verdacht van een jihadistisch motief, omdat hij eerder zijn steun heeft uitgesproken voor terreurgroep Islamitische Staat.
Het zou gaan om een NAVO-basis bij Stavanger, in het zuidwesten van Noorwegen. Daar zou hij explosieven hebben willen laten afgaan. Op de basis worden onder meer trainingen gehouden en oefeningen van de alliantie voorbereid. De arrestatie vond plaats in dezelfde regio.
De tiener werd donderdag opgepakt door de PST, de Noorse binnenlandse veiligheidsdienst die verantwoordelijk is voor contraterrorisme. Zijn advocaat zegt dat de jongen de beschuldigingen ontkent.
