Verhoeven neemt het op tegen Usyk in strijd om wereldtitel boksen

AMSTERDAM (ANP) - Rico Verhoeven doet op 23 mei in Egypte een gooi naar de wereldtitel boksen in de categorie zwaargewicht. Verhoeven neemt het op tegen regerend wereldkampioen Oleksandr Usyk. Dat meldt de organisatie van het evenement.

Voor Verhoeven, die twaalf jaar lang ongeslagen wereldkampioen kickboksen was, is het een nieuwe uitdaging. Verhoeven nam eind vorig jaar afscheid van Glory en liet weten zich ook op andere vechtsporten te willen richten.

De Nederlander kijkt uit naar het gevecht met Usyk. "Ik was twaalf jaar lang de onbetwiste kampioen zwaargewicht kickboksen en heb alles bereikt wat ik me ten doel had gesteld. Maar zo lang aan de top blijven heeft mijn honger niet weggenomen, het heeft hem juist versterkt", zegt Verhoeven.

'Beste tegen de beste'

"Ik was niet op zoek naar comfort, dus ging ik op zoek naar de grootste uitdaging die er in een andere wereld te vinden was. Usyk is onbetwist in het boksen. Dat is het soort uitdaging dat mij motiveert. De beste tegen de beste."

Ook tegenstander Usyk leeft toe naar de ontmoeting met Verhoeven. "Ik heb echt respect voor mensen die de top bereiken in hun sport. Rico is een van hen: een krachtige atleet en een geweldige kampioen", zegt Usyk. "Ik respecteer zijn reis: hij is echt de koning van het kickboksen. Maar dit is boksen: een ander spel, met zijn eigen regels en zijn eigen koningen. Ik ben er klaar voor en kijk er echt naar uit om hem in de ring te ontmoeten."