Noorwegen herdenkt aanslagen Oslo en Utøya

OSLO (ANP) - Noorwegen heeft de 77 slachtoffers herdacht van de aanslagen in Oslo en Utøya van vijftien jaar geleden. In de kathedraal van Oslo vond een herdenkingsdienst plaats. Daarbij waren ook koning Harald en koningin Sonja aanwezig.

In zijn preek benadrukte deken Pål Kristian Balstad hoe belangrijk verbondenheid is bij het verwerken van verdriet en gemis. "Deze dag raakt ons diep. Bij sommigen roept het diep verdriet op. Bij anderen een diepe betrokkenheid. Misschien kunnen we door deze saamhorigheid ervaren dat we er niet alleen voor staan", zei Balstad.

Premier Jonas Gahr Støre sprak bij het monument in Oslo. Ook op het eiland Utøya is een herdenkingsceremonie.

Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik een autobom ontploffen in Oslo. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. Daarna doodde hij nog 69 mensen, voornamelijk tieners, op Utøya. Daar vond een zomerkamp plaats van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Arbeiderspartij. Breivik werd in 2012 veroordeeld tot 21 jaar cel.