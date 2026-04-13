Weski in laatste woord: ik kan niet meer vertrouwen op de staat

door anp
maandag, 13 april 2026 om 17:35
ROTTERDAM (ANP) - "Ik kan niet meer op de staat vertrouwen", zei Inez Weski (71) maandag aan het slot van haar proces. "De advocaat opereert kennelijk al langer buiten de bescherming van de wet."
Aan het einde van haar uur durende betoog illustreerde Weski aan de hand van een aantal schilderijen en etsen van haar favoriete schilder, de Spanjaard Francisco Goya, het verval van de rechtsstaat, in haar ogen. Toen Weski over de kunst begon te praten, werd ze emotioneel. "Dit is wat kunst met je doet, met mij althans", zei Weski.
De oud-advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar oud-cliënt Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie eiste begin deze maand 4,5 jaar cel tegen Weski. Volgens justitie had zij een cruciale rol.
Weski ontkent en beroept zich op haar geheimhoudingsplicht. De rechtbank wil op 21 mei uitspraak doen in de zaak.
