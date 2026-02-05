Noorwegen onderzoekt corruptie ex-premier om contacten Epstein

OSLO (ANP/AFP) - De Noorse justitie is een onderzoek begonnen naar vermeende corruptie door een voormalige premier, ex-voorzitter van een Nobelcomité en voormalige chef van de Raad van Europa, Thorbjørn Jagland. Aanleiding tot het onderzoek zijn recent opgedoken contacten van Jagland met de inmiddels overleden Amerikaanse zedendelinquent en investeerder Jeffrey Epstein.

Het Openbaar Ministerie spreekt van gekwalificeerde corruptie, wat duidt op ernstige verdenkingen over corruptie met betrekking tot hooggeplaatste functionarissen, grote hoeveelheden geld of gerelateerd aan georganiseerde misdaad.

De sociaaldemocraat was maar kort premier in 1996 en 1997. Maar hij was later tien jaar lang secretaris-generaal van de Raad van Europa en jarenlang voorzitter van het Nobelcomité dat de Nobelprijs voor de Vrede toekent. De in de VS vrijgegeven documenten over het zedenschandaal Epstein brengen veel topfiguren in verlegenheid. Epstein omringde zich met invloedrijken en beroemdheden.