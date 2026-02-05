ECONOMIE
Clouddivisie Amazon groeit opnieuw hard

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 22:45
anp050226248 1
SEATTLE (ANP) - Amazon heeft in het vierde kwartaal opnieuw een hogere omzet en winst behaald. Het techconcern bleef profiteren van groei bij de divisie die clouddiensten aanbiedt. Ook groeiden de inkomsten uit advertenties.
De omzet steeg in het voorgaande kwartaal met 14 procent naar 213,4 miljard dollar. Onder de streep bleef er 21,2 miljard dollar over, tegen 20 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.
Bij de cloudtak Amazon Web Services (AWS) stegen de opbrengsten met 24 procent tot 35,6 miljard dollar. Dat is de sterkste groei in dertien kwartalen, stelt topman Andy Jassy in een toelichting. Amazon is met zijn clouddiensten 's werelds grootste aanbieder van rekenkracht in datacenters. Het bedrijf profiteert onder meer van de vraag naar diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).
