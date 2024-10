Noorwegen wil oordeel VN-hof over humanitaire hulp Palestijnen

Noorwegen wil dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zich uitspreekt over de verplichtingen van Israël om humanitaire hulp toe te laten in de Palestijnse gebieden. Het Scandinavische land vraagt dit in een resolutie die het zal indienen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Noorwegen neemt die stap naar aanleiding van de Israëlische beslissing om de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) te verbieden. Volgens Israël is de UNRWA geïnfiltreerd door de militante Palestijnse organisatie Hamas. Door het verbod kan de UNRWA niet meer werken in Israël en door Israël bezette gebieden als Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Internationaal is er veel kritiek op het verbod waarmee het Israëlische parlement maandag instemde. De VN-organisatie speelt een belangrijke rol bij de humanitaire hulpverlening aan Palestijnen.