Philips stijgt op Damrak na grootste koersval in 26 jaar

AMSTERDAM (ANP) - Philips was dinsdag een van de weinige stijgers bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologiebedrijf veerde ruim 2 procent op nadat het maandag bijna 17 procent aan beurswaarde was kwijtgeraakt. Ook fabrikant van elektrische bussen Ebusco toonde herstel na een koersdreun een dag eerder.

Het bedrijf had het afgelopen kwartaal last van een zwakkere vraag uit China dan verwacht. Daarom had Philips de verwachte omzet voor het hele jaar verlaagd. Na de koersdaling van maandag, de grootste van het bedrijf in 26 jaar, haalden analisten van zakenbank Jefferies Philips van de verkooplijst af en verhoogden het koersdoel.

De stemming op het Damrak was over de gehele linie negatief. De AEX-index zakte 0,2 procent naar 894,64 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 901,29 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent en ook de belangrijkste graadmeter op de Londense beurs kende een verliesdag.

Ebusco klom bijna 15 procent bij de kleinere fondsen. De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen kelderde maandag bijna 25 procent en leverde daarmee de winst van vorige week vrijdag weer in. Toen reageerden beleggers opgelucht op de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf om geld op te halen met het uitgeven van nieuwe aandelen.

Bij de middelgrote bedrijven steeg Corbion ruim 2 procent. De cijfers van het speciaalchemiebedrijf werden goed ontvangen door beleggers. In de eerste negen maanden van het jaar boekte het bedrijf meer omzet en winst. Ook verhoogde Corbion de verwachtingen voor het hele jaar.

In Londen zakte BP bijna 5 procent. Het Britse olie- en gasconcern zag de winst het afgelopen kwartaal flink dalen door de lagere olieprijzen. Concurrent Shell daalde 1 procent in Amsterdam. Dat olie- en gasconcern komt donderdag met cijfers.

ASMI noteerde verder 0,2 procent hoger in aanloop naar de kwartaalresultaten van het chipbedrijf. Die komen na het sluiten van de Amsterdamse beurs naar buiten.

De euro was 1,0807 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 67,15 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 71,11 dollar per vat.