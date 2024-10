Normaal viert 50-jarig bestaan met concert in Lochem

LOCHEM (ANP) - Normaal viert op donderdag 29 mei 2025 de 50e verjaardag van de band met een concert op het terrein van Tractorpulling Lochem. De band speelt daar een extra lang concert, waarin muzikaal wordt teruggeblikt op de historie van de groep.

Daarbij zullen ook oud-bandleden hun terugkeer op het podium maken. Zo spelen voormalige drummers Fokke de Jong en Tessa Boomkamp mee, evenals oud-gitarist van de band Paul Kemper. In het voorprogramma van het verjaardagsconcert van Normaal staan de band De Heinoos, Queen-coverband Queen Must Go On en de feestband BZB. De kaartverkoop voor de show start komende zaterdag om 10.00 uur.

Eerder werd al bekend dat ter ere van het jubileum de gehele catalogus van 38 albums van de Achterhoekse band opnieuw wordt uitgebracht op vinyl. Sinds september verschijnen er twee per maand. Alle albums komen uit op een unieke kleur vinyl en bevatten een inlegvel met de songteksten van de betreffende liedjes.