Norovirus ontdekt in Zuyderland ziekenhuis Heerlen

HEERLEN (ANP) - Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen is getroffen door het norovirus. Daardoor is in twee afdelingen een opnamestop afgekondigd, wat wil zeggen dat er geen nieuwe patiënten worden opgenomen. Acht operaties zijn vrijdag afgezegd als gevolg van de uitbraak. Dit komt door de maatregelen die door de uitbraak genomen zijn en tot krapte in de beddencapaciteit geleid hebben. Spoedoperaties gaan wel gewoon door, zo liet het ziekenhuis zaterdag weten.

In totaal zijn momenteel bij 24 patiënten het norovirus of daaraan gerelateerde klachten vastgesteld. Ook zitten twaalf medewerkers ziek thuis met het virus. De besmetting werd woensdag ontdekt.

Wat de oorzaak van de besmetting is, blijft onduidelijk. Volgens een woordvoerster van Zuyderland is het norovirus een buikgriep, die rond deze tijd van het jaar wel vaker voorkomt. Het ziekenhuis doet er naar eigen zeggen alles aan om verspreiding van het virus te voorkomen. "Hierbij kun je denken aan maatregelen als isoleren van patiënten, extra inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes, extra hygiënemaatregelen en logistieke maatregelen. Daarbij gaat het om het beperken van de inzet van mensen tussen besmette en niet besmette afdelingen", aldus de woordvoerster.

Zoals het er nu naar uitziet kunnen vanaf maandag alle operaties weer doorgaan, aldus de woordvoerster.