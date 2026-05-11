NOS Jeugdjournaal wint Ere Zilveren Nipkowschijf

HILVERSUM (ANP) - Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkowschijf. Dat werd maandag bekendgemaakt in de talkshow Eva op NPO 1. Het programma krijgt de prijs omdat het 45 jaar bestaat en omdat het volgens de jury "met de juiste toon" jonge kijkers weet te bereiken.

"Het NOS Jeugdjournaal komt overal, beziet de wereld van alle kanten en houdt jong en oud bij de les. Een onmisbaar baken en een dagelijks bewijs dat geen land en geen generatie zonder oprechte, betrouwbare en enthousiaste nieuwsbrengers kan. Zeker in deze tijd waarin het uiten van ongefundeerde kritiek op de reguliere media mensen zou kunnen laten twijfelen aan het nut van de journalistiek", aldus de jury.

Eerdere winnaars van de Ere Zilveren Nipkowschijf zijn onder meer het programma Even tot Hier, André van Duin en Jeroen Pauw. De uitreiking van de Zilveren Nipkowschijf vindt plaats op 11 juni in Het Ketelhuis in Amsterdam. De drie genomineerden zijn De Afhaalchinees: Thuisbezorgd (Omroep Zwart), Hila voorbij de Taliban (Avrotros) en Wakker in Paraguay (VPRO).