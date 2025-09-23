Veroordelingen voor Marumse zwembadmoord blijven in stand

LEEUWARDEN (ANP) - Vier veroordelingen voor de Marumse zwembadmoord blijven in stand. Dat oordeelde de Hoge Raad dinsdag. Onder de veroordeelden zijn de toenmalige vriendin van het slachtoffer (Monique H.), haar broer (Marcel H.), hun moeder (Jacoba van der L.) en een man (Johan L.).

Jan Elzinga (40) werd op 10 juli 2012 doodgeschoten bij een zwembad in het Groningse Marum. In 2016 sloot een van de uitvoerders van de moord, Willem P., in de gevangenis een kroongetuigedeal met het Openbaar Ministerie. Aanvankelijk kreeg hij twintig jaar cel, maar in ruil voor een kortere straf vertelde hij het OM dat de toenmalige vriendin van Elzinga, haar broer en hun moeder de moord beraamden.

Later gaf P. toe met het bewijsmateriaal te hebben geknoeid. Desondanks vond de rechtbank dat er voldoende bewijs overbleef voor een veroordeling. De drie schoonfamilieleden werden in 2024 door het gerechtshof veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor "het medeplegen van uitlokking van medeplegen van moord". Johan L. kreeg zes jaar cel.