ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Baanwielrenner Lavreysen voor vijfde keer wereldkampioen keirin

Sport
door anp
anp151026145 1
Volg ons op Google Nieuws
SHANGHAI (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is als eerste ooit voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de keirin. De titelverdediger en olympisch kampioen laat daarmee de Britse legende Chris Hoy definitief achter zich. De 29-jarige Brabander kwam in de finale in Shanghai op het juiste moment aan de leiding en stond die niet meer af.
Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst.
Lavreysen werd in 2020 voor het eerst wereldkampioen op de keirin. Woensdag pakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn 21e wereldtitel in totaal, toen hij goud veroverde met de teamsprinters. De Brabander is sinds 2024 recordhouder qua wereldtitels met baanwielrennen. Nummer 2 Arnaud Tournant uit Frankrijk volgt met veertien.
loading

POPULAIR NIEUWS

monteur_cv_ketel

Valt je cv-ketel deze winter uit? Dan mag je nog gewoon een nieuwe ketel nemen, maar bij een ketel van 12 jaar of ouder is dat niet altijd slim

246188475_m

Zin in een herfstwandeling? Dit zijn de 6 mooiste dagwandelingen in Nederland

IMG_5029

Idioot idee van Trump: VS willen dat Europa bevroren miljarden Rusland afstaat

IMG_5028

Weet een oplichter straks wat jij elke week bij AH koopt? Waarom een expert je Bonuskaartprofiel 'waardevol voor criminelen' noemt

297814995_m

Ga je binnenkort vliegen, let dan op dit 'geheime' knopje aan het gangpad

Kringen_masturberen_auto_header_AI

Waarom is masturberen in een auto eigenlijk verboden?

Loading