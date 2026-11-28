HOUTEN (ANP) - Het was de koudste novembermaand van deze eeuw. Dat stelt Weeronline enkele dagen voor het einde van de maand. Tegelijkertijd was het ook de zonnigste november sinds het begin van de metingen in 1901.

De gemiddelde temperatuur in De Bilt was 4,2 graden. Daarmee was het de koudste november sinds 1998, toen het gemiddelde op het hoofdstation uitkwam op 3,7 graden. Daarbij telde de maand uitzonderlijk veel vorstdagen. In De Bilt vroor het op zeker zeventien dagen, terwijl vijf normaal is voor de hele herfst.

Intussen scheen de zon een recordaantal uren. Gemiddeld over het land scheen de zon 119 uur, tegen 72 uur gemiddeld. Daarmee is het record uit 1989 verbroken.

Ook viel de afgelopen maand minder regen dan normaal. Bijna alle neerslag viel in het midden van de maand, wat leidde tot gemiddeld 59 millimeter neerslag tegen 88 millimeter gemiddeld. Het neerslagtekort blijft hiermee ver boven normaal. De eerste sneeuwvlokken van het jaar vielen op 23 november in het noorden en bij Eindhoven.