Syrische arts veroordeeld in Duitsland voor marteling onder Assad

FRANKFURT (ANP/AFP/DPA) - In Duitsland is een arts tot levenslang veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid in zijn thuisland Syrië. De 40-jarige Alaa Mousa is schuldig bevonden aan twee moorden en acht gevallen van ernstige marteling onder het regime van de voormalige heerser Bashar al-Assad.

Mousa werd ervan beschuldigd gevangenen te hebben gemarteld in militaire ziekenhuizen in Damascus en Homs in 2011 en 2012. Hij zou onder meer de geslachtsdelen van een tienerjongen in brand hebben gestoken en een dodelijke injectie hebben toegediend aan een gevangene die zich verzette tegen een pak slaag. De verdachte heeft de aanklachten ontkend.

De arts kwam in 2015 in Duitsland aan met een visum voor hoogopgeleide werknemers, in een periode waarin honderdduizenden Syriërs de burgeroorlog in eigen land ontvluchtten. Hij bleef in Duitsland werken als orthopedisch arts. In juni 2020 werd hij gearresteerd nadat hij was herkend in een tv-documentaire over Homs.