NPO respecteert besluit AVROTROS om songfestival te mijden

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 18:56
HILVERSUM (ANP) - De NPO respecteert het besluit van AVROTROS om in 2026 niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat laat een woordvoerder donderdagavond weten. "We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om het Eurovisie Songfestival alsnog bij de Nederlandse kijkers te brengen en hopen daar snel op terug te komen", meldt de NPO.
De Nederlandse inzending wordt niet verzorgd door een andere omroep, nu AVROTROS heeft besloten dat Nederland niet meedoet. "Deelname aan het Eurovisie Songfestival vergt een minutieuze voorbereiding, het volgen van complexe procedures en het zeer intensief begeleiden van de kandidaat", stelt de NPO.
"De AVROTROS is sinds 2010 verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending en heeft in al die jaren unieke expertise opgebouwd. Om die reden respecteren we niet alleen de beslissing van de AVROTROS, maar erkennen we ook hun expertise bij het Eurovisie Songfestival."
