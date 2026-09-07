NPO verzoekt minister licentie Ongehoord Nederland in te trekken

HILVERSUM (ANP) - De publieke omroep heeft maandag bij mediaminister Rianne Letschert officieel een verzoek neergelegd om de licentie van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Volgens de NPO is daar inmiddels voldoende juridische grondslag voor. De NPO wilde tot dusver nooit zo'n vergaand verzoek doen bij de minister.

De ledenomroepen verzochten al langer om maatregelen tegen ON!. Vorige week werd voor het eerst om een intrekking van de vergunning gevraagd. Aan het begin van de zomer vroeg het college om "passende maatregelen" tegen de omroep.

Dinsdag wordt een beslissing van minister Letschert verwacht over de toekomst van ON!. Ze spreekt dan met Peter Vlemmix, de directeur van de omroep. Hij liet eerder weten dat hem is verteld dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt.