ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NPO zendt ook zonder Nederlandse deelname songfestival uit

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 11:16
anp051225100 1
HILVERSUM (ANP) - De NPO zendt in mei het Eurovisie Songfestival uit op NPO 1, ook nu omroep AVROTROS heeft besloten om in 2026 niet deel te nemen aan de editie in Wenen. Dat meldt de NPO vrijdag.
"De NPO heeft NOS Evenementen en de NTR gevraagd om de uitzendingen van het Songfestival in mei volgend jaar te verzorgen", laat de NPO weten. "NOS Evenementen en de NTR vinden de uitzending van dit internationale evenement passend bij hun wettelijke taken en hebben na uitvoerig beraad besloten de handen ineen te slaan voor deze uitzendingen om vanuit hun onafhankelijke en neutrale rol op journalistieke wijze verslag te doen van deze culturele gebeurtenis." Details over de precieze vorm volgen in het voorjaar.
AVROTROS heeft besloten niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan vanwege de deelname van Israël. Ook Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich terug nu Israël niet wordt uitgesloten van het evenement.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 504056094

Wetenschappers ontdekken dat we koffiedik voor iets heel nuttigs kunnen gebruiken

ANP-534740352

Nicol Kremers voor de rechter: zes keer te veel coke, drie keer te veel alcohol

anp 514443012

Is het verboden om een kerstboom mee naar huis te nemen met open achterklep?

gandr-collage (1)

De nieuwe Ozempic Serena wil nu wel passen bij het schoonheidsideaal

ANP-457708720

Zit je relatie in een sleur? Dit zijn de stappen die volgens psychologen écht helpen

ANP-302657039

Computers gemaakt van menselijk hersenweefsel komen eraan: wat kunnen we daarmee?

Loading