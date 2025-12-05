NPO zendt ook zonder Nederlandse deelname songfestival uit

HILVERSUM (ANP) - De NPO zendt in mei het Eurovisie Songfestival uit op NPO 1, ook nu omroep AVROTROS heeft besloten om in 2026 niet deel te nemen aan de editie in Wenen. Dat meldt de NPO vrijdag.

"De NPO heeft NOS Evenementen en de NTR gevraagd om de uitzendingen van het Songfestival in mei volgend jaar te verzorgen", laat de NPO weten. "NOS Evenementen en de NTR vinden de uitzending van dit internationale evenement passend bij hun wettelijke taken en hebben na uitvoerig beraad besloten de handen ineen te slaan voor deze uitzendingen om vanuit hun onafhankelijke en neutrale rol op journalistieke wijze verslag te doen van deze culturele gebeurtenis." Details over de precieze vorm volgen in het voorjaar.

AVROTROS heeft besloten niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan vanwege de deelname van Israël. Ook Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich terug nu Israël niet wordt uitgesloten van het evenement.