Sterkere groei economie eurozone in derde kwartaal

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het derde kwartaal van dit jaar iets sterker gegroeid dan eerder gemeld. Volgens een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg de groei 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een eerdere schatting werd nog een groei van 0,2 procent op kwartaalbasis gemeld.

Op jaarbasis kwam het groeicijfer voor het eurogebied uit op 1,4 procent. Dat was gelijk aan de eerdere schatting. In het tweede kwartaal van 2025 bedroeg de economische groei 0,1 procent op kwartaalbasis en 1,6 procent op jaarbasis.

Voor de gehele Europese Unie was in het derde kwartaal sprake van een groei van 0,4 procent vergeleken met de voorgaande periode en van 1,7 procent vergeleken met een jaar eerder.