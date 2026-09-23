NPO zoekt met weg naar songfestival bewust naar 'verbinding'

HILVERSUM (ANP) - De NPO heeft besloten weer naar het Eurovisie Songfestival te gaan om weer de verbinding met Europa te zoeken. Dat zegt bestuursvoorzitter Jet de Ranitz tegen het ANP over het besluit om in tegenstelling tot AVROTROS wel naar Bulgarije af te reizen.

De Ranitz erkent dat het "geen makkelijke beslissing" was. In de afgelopen weken zijn er "heel veel gesprekken" over gevoerd met songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU). De NPO wilde van de omroepenkoepel horen dat er verandering nodig is. "En ons is heel duidelijk een uitgestrekte hand gegeven. Ik vond dat we die aan moesten grijpen", aldus De Ranitz.

De NPO kiest nadrukkelijk voor verbinding, stelt de bestuursvoorzitter. "Voor ons was het heel erg belangrijk om terug te gaan naar de oorsprong van dit festival. Het is ooit begonnen in 1956, na de Tweede Wereldoorlog, om mensen in Europa weer bij elkaar te brengen na een hele traumatische periode. En wij constateren dat we met de wereld eigenlijk weer op zo'n punt staan dat het echt niet fijn is. Daarom vinden we die verbinding meer dan ooit nodig."