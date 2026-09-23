Formule 1-coureur Gasly schrikt van haatberichten op social media

BAKOE (ANP) - De Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is geschrokken van de vele haatberichten die hij kreeg op zijn sociale media na de Grote Prijs van Spanje in Madrid. Ook zijn vriendin en familie werden bedreigd, zegt de coureur van Alpine op de vaksite the-race.com. "Ik ben een topsporter, dus ik weet dat ik in de spotlights sta. Maar de omvang van de bedreigingen en aanvallen was volstrekt ongepast."

De bedreigingen waren een reactie op de race op de Madring, waarin Gasly en zijn Argentijnse teamgenoot Franco Colapinto met elkaar duelleerden. Colapinto klaagde via de boordradio dat Gasly hem onnodig onder druk had gezet.

"Je kunt aardig gevonden worden of niet, dat is prima, maar hier zijn grenzen overschreden. Vooral de bedreigingen aan mijn vriendin en familie zijn onaanvaardbaar", aldus Gasly, die dit jaar in de Grote Prijs van Italië op Monza in zijn 190e grand prix zijn eerste poleposition veroverde.