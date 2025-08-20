ECONOMIE
NRC beëindigt samenwerking met correspondent Spanje

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 12:02
AMSTERDAM (ANP) - NRC heeft de samenwerking beëindigd met haar correspondent in Spanje. De krant begon eind juli een onderzoek nadat GeenStijl had geschreven dat een geciteerde bron in een stuk over datacenters in Spanje ontkende met de correspondent te hebben gesproken. Uit dat onderzoek is nu gebleken "dat bij de totstandkoming van meerdere gepubliceerde artikelen ernstige journalistieke fouten zijn gemaakt", aldus NRC.
De fouten lopen uiteen van het fingeren van bronnen of het fabriceren van citaten tot het niet vermelden van familiebanden met bronnen of het weglaten van bronvermelding, licht de krant toe. Het gaat om zeker acht artikelen in de periode van 2022 tot 2025. "NRC kan niet instaan voor de journalistieke integriteit van deze artikelen." De krant gaat een noot plaatsen onder de stukken.
"De betrouwbaarheid van NRC-journalistiek is ons meest kostbare goed. Helaas is dat vertrouwen ernstig beschadigd", zegt hoofdredacteur Patricia Veldhuis. "Ons werk moet te allen tijde gebaseerd zijn op feiten en verifieerbaar zijn."
