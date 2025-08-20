Meisje (17) dood gevonden in Duivendrecht, sprake van misdrijf

DUIVENDRECHT (ANP) - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 17-jarig meisje uit Abcoude dood gevonden in Duivendrecht. Zij is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie.

Agenten vonden haar lichaam rond 04.00 uur in de berm langs het water aan de Holterbergweg. Wat het meisje is overkomen, staat volgens de politie nog niet vast. De rechercheurs houden rekening met verschillende scenario's.

Er is nog niemand opgepakt. 's Nachts is nog gezocht naar een verdachte, onder meer met een politiehelikopter.