NRC twee keer in de prijzen op Avond voor Onderzoeksjournalistiek

UTRECHT (ANP) - NRC is vrijdagavond twee keer in de prijzen gevallen op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Utrecht. Tijdens de avond werden de ASN Aanmoedigingsprijs 2024 en De Loep 2024 uitgereikt, waarmee de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) naar eigen zeggen de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen viert. Ook De Groene Amsterdammer, Investico en NOS op 3 en Zembla wisten een prijs in de wacht te slepen.

Carola Houtekamer en Karlijn Kuijpers wonnen met hun 'Poetin tankt bij Vlissingen' voor NRC De Loep in de categorie Opsporende onderzoeksjournalistiek. "Met de inzet van veel data en rekenkracht, maar ook menselijke intelligentie en relaties vinden de journalisten voor de Nederlandse kust het Russische "tankstation", de Belgische leveranciers en de van vlag wisselende roestschuiten", aldus de jury, die stelt veel bewondering te hebben voor "de gargantueske taak" om te doen wat de sanctionerende overheden zelf nalaten of waar ze niet in slagen.