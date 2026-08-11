Broeders-Bol slaagt voor proef 'duwen en trekken' op 800 meter

BIRMINGHAM (ANP) - Femke Broeders-Bol vond haar eerste 800 meter op een EK atletiek "leuk en spannend". De Nederlandse topatlete was blij met de winst in haar heat op de EK in Birmingham en sprak na afloop vooral over het duwen en trekken. "Ik hoorde achter me schreeuwen en ik voelde iemand twee keer op mijn voeten staan, maar ik wist dat dit kon gebeuren. Het hoort bij deze afstand", zei de Amersfoortse kort na haar race in het Alexander Stadium.

Kalm blijven en gewoon doorlopen. Dat was haar reactie op de pogingen van de concurrentie om haar uit het evenwicht te brengen. "Ik ben de eerste 100 meter hard gegaan, omdat ik graag aan kop wilde komen. Het is de veiligste manier en ik kon zo de wedstrijd controleren. Het was wel een raar gevoel om na 200 meter het tempo te drukken; ik had geen idee of ik dat goed deed. Het aanzetten kan nog wel beter, maar ik ben heel tevreden. Ik win, ben door naar de halve finales en heb niet heel hard hoeven lopen."