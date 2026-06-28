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NS: dienstregeling treinen maandag en dinsdag nog onduidelijk

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 12:07
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UTRECHT (ANP) - De hitte en het noodweer van zaterdag- op zondagnacht zorgen voor problemen op het spoor, maar het is nog onduidelijk wat de invloed daarvan is op de dienstregeling van maandag en dinsdag. Dat meldt een woordvoerder van de NS. "Treinen moeten wel naar een onderhoudslocatie kunnen en dat is op sommige plekken nu een probleem."
De NS kondigde vrijdag al aan dat er niet alleen dit weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling als gevolg van de hitte. Bij hoge temperaturen kunnen treinonderdelen oververhit raken en dat leidde de afgelopen dagen tot uitval van treinen. Ook zijn er bij diverse wissels storingen ontstaan.
Het noodweer van afgelopen nacht zorgt zondag voor extra problemen voor het treinverkeer. Op meerdere plekken belandden er bomen of takken op het spoor en door blikseminslag ligt het treinverkeer rond Gouda stil.
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