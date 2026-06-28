Spaanse tiener Quiles boekt bij TT Assen zesde zege in Moto3

ASSEN (ANP) - De Spaanse tiener Máximo Quiles heeft de Moto3 stevig in zijn greep. De 18-jarige tiener won ook bij de TT van Assen de race in de lichtste WK-klasse. Het was al zijn zesde overwinning van dit seizoen.

Quiles liep in het kampioenschap nog eens extra uit op zijn grootste concurrent en landgenoot Álvaro Carpe, die vroeg in de race crashte en uitviel.

Quiles reed vrijwel de hele race op het Drentse asfalt aan de leiding. Zijn landgenoot David Almansa eindigde als tweede en de Argentijn Marco Morelli werd derde.