NS-directeur Koolmees: Lelylijn komt er, maar de vraag is wanneer

DEN HAAG (ANP) - NS-directeur Wouter Koolmees ziet toekomst in de Lelylijn, een spoorverbinding die Noord-Nederland moet verbinden met de Randstad en mogelijk ook met Duitsland. "Hij gaat er komen. Maar de vraag is wanneer", zei Koolmees in Den Haag, waar een 'masterplan' voor de Lelylijn en een financieel advies van Klaas Knot werden gepresenteerd.

De aanleg van de lijn, waarover al jaren wordt gepraat, kost naar schatting 14,5 miljard euro. "Een gigantische investering", zegt Koolmees. "Als je nu iemand vraagt om de Lelylijn aan te leggen, is het antwoord 'nee'. De realiteit is dat hier op dit moment te weinig geld voor is. Kijk maar in het coalitieakkoord wat er allemaal gefinancierd moet worden. Ik vind het heel verstandig om het in stappen te doen en ervoor te sparen, zoals Klaas Knot voorstelt."

De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen roept op spoorbeheerder ProRail en de NS nauw te betrekken bij de plannen. "Je moet wel de goede dingen doen, anders betaal je daar tien jaar later de rekening voor."