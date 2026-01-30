ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS-directeur Koolmees: Lelylijn komt er, maar de vraag is wanneer

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:15
anp300126208 1
DEN HAAG (ANP) - NS-directeur Wouter Koolmees ziet toekomst in de Lelylijn, een spoorverbinding die Noord-Nederland moet verbinden met de Randstad en mogelijk ook met Duitsland. "Hij gaat er komen. Maar de vraag is wanneer", zei Koolmees in Den Haag, waar een 'masterplan' voor de Lelylijn en een financieel advies van Klaas Knot werden gepresenteerd.
De aanleg van de lijn, waarover al jaren wordt gepraat, kost naar schatting 14,5 miljard euro. "Een gigantische investering", zegt Koolmees. "Als je nu iemand vraagt om de Lelylijn aan te leggen, is het antwoord 'nee'. De realiteit is dat hier op dit moment te weinig geld voor is. Kijk maar in het coalitieakkoord wat er allemaal gefinancierd moet worden. Ik vind het heel verstandig om het in stappen te doen en ervoor te sparen, zoals Klaas Knot voorstelt."
De president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen roept op spoorbeheerder ProRail en de NS nauw te betrekken bij de plannen. "Je moet wel de goede dingen doen, anders betaal je daar tien jaar later de rekening voor."
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading