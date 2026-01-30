ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BBB ziet veel tekentafelplannen in coalitieakkoord

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:14
anp300126207 1
DEN HAAG (ANP) - Wat Caroline van der Plas betreft staat het coalitieakkoord vol met "tekentafelplannen waarvan de rekening terechtkomt op de keukentafel". De BBB-leider vindt dat de partijen te weinig aandacht hebben voor gebieden buiten de Randstad en ziet forse lastenverzwaringen voor huishoudens. Het pakket aan plannen is volgens haar "desastreus voor het platteland".
BBB herhaalt "open te staan voor gesprekken, maar niet bij het kruisje te tekenen". De BBB heeft momenteel vier zetels in de Tweede Kamer en twaalf in de Eerste Kamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading