BBB ziet veel tekentafelplannen in coalitieakkoord

DEN HAAG (ANP) - Wat Caroline van der Plas betreft staat het coalitieakkoord vol met "tekentafelplannen waarvan de rekening terechtkomt op de keukentafel". De BBB-leider vindt dat de partijen te weinig aandacht hebben voor gebieden buiten de Randstad en ziet forse lastenverzwaringen voor huishoudens. Het pakket aan plannen is volgens haar "desastreus voor het platteland".

BBB herhaalt "open te staan voor gesprekken, maar niet bij het kruisje te tekenen". De BBB heeft momenteel vier zetels in de Tweede Kamer en twaalf in de Eerste Kamer.