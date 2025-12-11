ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS-directeur Koolmees maakt zich zorgen over staat van spoor

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 10:38
anp111225092 1
UTRECHT (ANP) - De NS is bezorgd over de huidige staat en de toekomst van de spoorinfrastructuur. Zo reageert NS-directeur Wouter Koolmees op het bericht dat ProRail alleen nog maar noodzakelijk onderhoud kan doen en zich dus niet kan richten op de toekomstbestendigheid van het spoor. Dat komt omdat de spoorbeheerder kampt met een personeels- en geldtekort.
Door de tekorten wordt het volgens Koolmees voor de NS "steeds moeilijker om verbeteringen voor de reiziger te realiseren" en de "afgesproken ambities voor de toekomst" na te komen.
"ProRail zou meer mogelijkheden moeten krijgen om het spoor op orde te houden", pleit Koolmees. "De ondergrens is in zicht. Dit is waar we al jaren voor waarschuwen."
loading

POPULAIR NIEUWS

Trump-health-checkup

Naar Amerika op vakantie? Dan moet je binnenkort mogelijk 5 jaar aan socialmedia-geschiedenis overhandigen, en meer

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

d622ad18ecf97ac4b36df07888158ca2,65c921c5

De Caroline van der Plas van de VS: Niet dom, maar doelbewust: zo werkt de taalcode van Trump

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

ANP-543116404

Blijven jullie voor altijd bij elkaar? Dit zijn de signalen dat je het gaat redden samen

Loading