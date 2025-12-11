NS-directeur Koolmees maakt zich zorgen over staat van spoor

UTRECHT (ANP) - De NS is bezorgd over de huidige staat en de toekomst van de spoorinfrastructuur. Zo reageert NS-directeur Wouter Koolmees op het bericht dat ProRail alleen nog maar noodzakelijk onderhoud kan doen en zich dus niet kan richten op de toekomstbestendigheid van het spoor. Dat komt omdat de spoorbeheerder kampt met een personeels- en geldtekort.

Door de tekorten wordt het volgens Koolmees voor de NS "steeds moeilijker om verbeteringen voor de reiziger te realiseren" en de "afgesproken ambities voor de toekomst" na te komen.

"ProRail zou meer mogelijkheden moeten krijgen om het spoor op orde te houden", pleit Koolmees. "De ondergrens is in zicht. Dit is waar we al jaren voor waarschuwen."