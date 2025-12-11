Problemen Haringvlietbrug erger dan gedacht, vermoeiing in lassen

DEN HAAG (ANP) - De problemen met de verouderde Haringvlietbrug zijn erger dan gedacht. In de lassen van de ondersteuningsbalk onder een van de rijstroken zit vermoeiing, meldt demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. "Bij deze lassen kunnen kleine scheurtjes plotseling doorscheuren."

In 2023 is de klep van de Haringvlietbrug al vervangen. Ook het vaste deel is aan vernieuwing toe, schrijft Rijkswaterstaat. "Door steeds meer en zwaarder verkeer heeft de stalen kokerbrug uit 1964 last van vermoeiingsverschijnselen en ontstaan er scheuren."

De afgelopen jaren zijn al versterkingsmaatregelen uitgevoerd, zodat verkeer veilig over de brug kan blijven rijden. Dat leek genoeg in afwachting van groter onderhoud aan de brug, dat waarschijnlijk in 2031 of 2032 start. Maar afgelopen zomer bleek de vermoeiing van de brug ernstiger, aldus BBB'er Tieman. Het is dus nodig eerder maatregelen te nemen.

Inspecties

Voor de winter van volgend jaar moeten duizend lasverbindingen worden versterkt met bouten. De voorbereidingen voor dat werk zijn al begonnen. Daarnaast zijn er elke twee weken inspecties.

Het lasmateriaal gedraagt zich volgens Tieman "grillig". Daarom blijft er ook met de extra inspecties een risico. Rijkswaterstaat bereidt alvast maatregelen voor, zoals het afsluiten van een rijstrook. Als er te erge scheuren ontstaan, is het mogelijk dat de hele brug dicht moet.

De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant. De regio had al veel last van de sluiting van de brug toen de klep werd vervangen, schrijven ambtenaren. Nieuwe verkeersmaatregelen "liggen daarmee gevoelig".