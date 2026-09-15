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NS gaat geleidelijk weer volgens dienstregeling rijden

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 11:21
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UTRECHT (ANP) - De dienstregeling van de NS wordt "deels gefaseerd opgestart" in delen van het door een grote storing getroffen gebied in Noord- en Oost-Nederland, meldt een woordvoerder. Op verschillende locaties langs het spoor zijn dinsdagochtend buizen en ander materiaal aangetroffen. Spoorbeheerder ProRail spreekt van sabotage.
De NS-woordvoerder spreekt van "een afname van de overlast". Volgens hem heeft ProRail ondertussen delen van het spoor in het getroffen gebied weer in gebruik gesteld, wat betekent dat de NS er weer veilig overheen kan rijden.
Mogelijk hebben reizigers nog wel hinder door eventuele vertraging en uitval van treinen.
Op de trajecten tussen de steden Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden nog geen treinen. Ook rijden er nog minder treinen tussen Deventer en Almelo. De NS liet niet weten hoelang de overlast nog gaat duren.
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