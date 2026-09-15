Ferry Doedens dreigt zijn huis kwijt te raken, klopt aan bij Leger des Heils: 'Nu echt beslag gelegd op woning'

Het gaat al langere tijd niet goed met Ferry Doedens, dat konden we al tot genants toe aanschouwen in de Videoland-documentaire Ferry Lost. En nu is er weer een nieuwe tegenslag bijgekomen.

Volgens onderzoek van RTL Boulevard heeft de Belastingdienst beslag gelegd op zijn woning in Amsterdam. "Nu echt beslag gelegd op woning", zo kopt Boulevard. Het meest opvallende? De schuld die aan de basis ligt van deze drastische maatregel is nog geen 1.250 euro.

Executoriaal beslag om een VVE-schuld

Het gaat om executoriaal beslag, wat betekent dat zijn woning daadwerkelijk geveild kán worden om de schuld af te lossen. En dan gaat het niet om een torenhoog bedrag bij de fiscus, maar om een schuld van 1.247 euro aan de Vereniging Van Eigenaren die het pand van Ferry beheert.

Omdat hij die rekening tot dusver niet heeft betaald, stapte de VVE naar de rechter en werd er uiteindelijk een deurwaarder ingeschakeld.

BN'er in vrije val

Doedens was ooit een van de bekendste gezichten van Nederland: een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, presentatieklussen op tv en gastrollen in diverse programma's en toneelproducties. Maar de afgelopen jaren ging het hard bergafwaarts.

Hij worstelt al langer met middelengebruik — van GHB en crystal meth tot coke en speed — en werd meerdere keren aangehouden voor rijden onder invloed van drugs . Zijn rol in GTST raakte hij kwijt. In plaats daarvan raakte hij steeds verder verstrikt in een obsessie met cryptomunten.

In de documentaire Ferry Lost was te zien hoe overtuigd hij is dat één grote crypto -klapper hem uit zijn problemen gaat helpen.

Een sprankje hoop

Zijn voormalig manager Christian Looman liet eind augustus weten dat Ferry zelf contact heeft gezocht met het Leger des Heils. Na het afkicken zou hij daar een programma kunnen volgen om zijn leven weer op te bouwen.