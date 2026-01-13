Vrouwen beschuldigen Julio Iglesias van misbruik en verkrachting

Mooi Julio Iglesias wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik. Twee vrouwen zeggen dat de 82-jarige zanger zich daar in 2021 schuldig aan heeft gemaakt. Dat melden de Spaanse websites Eldiario en Univision, die spraken met vijftien mensen die jaren voor Iglesias werkten.

De vrouwen, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, werkten in het Caribische gebied in huizen van Iglesias. Een was een huishoudster, die zegt dat Iglesias haar op 22-jarige leeftijd bijna elke avond naar zijn kamer riep. Er zou meerdere malen ongewenste penetratie hebben plaatsgevonden.

Zij en een toen 26-jarige fysiotherapeut zouden onder meer ongewenst zijn aangeraakt, beledigd en vernederd. Hun verhalen komen volgens de websites overeen met het beeld dat door andere betrokkenen is geschetst.

De vrouwen zeggen dat ze bang waren niet geloofd te worden. Zij hebben contact met een vrouwenrechtenorganisatie over mogelijke vervolgstappen. Iglesias heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar.