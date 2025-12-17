NS kampt met storing reisinformatie

UTRECHT (ANP) - Op NS-stations is momenteel geen of verkeerde roisinformatie te zien op de borden. Dat komt door een technische storing. Ook komen vertragingen en wijzigingen niet goed door in de NS-reisplanner-app.

De NS weet niet wanneer de storing is opgelost.

Problemen met de reisplanner en informatieborden komen bij de NS vaker voor. Afgelopen vrijdag kampten nog zo'n zeshonderd vertrekborden met een storing, waardoor reizigers op meerdere stations niet konden zien hoe laat hun trein zou vertrekken.