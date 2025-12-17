Poolse oud-minister aangeklaagd om rol in onderzoek vliegramp

WARSCHAU (ANP) - De Poolse voormalige minister van Defensie Antoni Macierewicz is aangeklaagd voor het openbaar maken van geheime informatie, melden Poolse media als persbureau PAP en de krant Gazeta Wyborcza. De conservatieve politicus was tussen 2018 en 2022 de voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar de vliegramp bij Smolensk (Rusland) in 2010. Daarbij kwamen oud-president Lech Kaczynski en 95 anderen om het leven, onder wie veel prominente politici en hoogwaardigheidsbekleders.

Zowel Pools als Russisch onderzoek had eerder al vastgesteld dat het ongeluk was veroorzaakt door noodweer. Maar toen Macierewicz' partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) aan de macht kwam, besloot die het onderzoek te heropenen. PiS wordt geleid door Kaczynski's tweelingbroer Jaroslaw. Macierewicz is zijn tweede man.

Macierewicz suggereerde later dat het ongeluk in scène was gezet door Rusland. Ook zou de toenmalige premier Donald Tusk afspraken hebben gemaakt met de Russen om de ware toedracht van het ongeluk te verhullen.

Vijf jaar cel

Toen Tusk eind 2023 opnieuw aan de macht kwam, ontmantelde zijn regering de onderzoekscommissie. Macierewicz wordt er nu van beschuldigd dat hij gevoelige en geheime informatie zou hebben verspreid. Daar staat maximaal vijf jaar gevangenis op.

Macierewicz zit nog in het Poolse parlement, maar in augustus besloten de rest van de parlementariërs om hem zijn immuniteit af te pakken. De oud-minister ontkent alle beschuldigingen.