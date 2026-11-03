Partijvoorzitters bespreken begrotingscrisis bij Belgische koning

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De eerste twee van de vijf partijvoorzitters van de Belgische coalitie zijn dinsdag bij koning Filip langs geweest. Partijvoorzitter Yvan Verougstraete van Les Engagés heeft daar aangedrongen op het belang van eerlijke verdeling van de lasten en bijdragen naar vermogen, aldus de partijvoorzitter op X. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vindt vooral dat er snel een oplossing moet komen, zei hij na afloop van het gesprek tegen de pers.

Mahdi verwijt coalitiegenoten Vooruit en MR een gebrek aan verantwoordelijkheid. Ook waarschuwt hij voor de zware financiële gevolgen als er niet snel een akkoord komt. "Er is geen ruimte meer om politieke spelletjes te spelen."

Volgens Verougstraete van de Franstalige centrumpartij zijn er nog mogelijkheden om een uitweg te vinden uit de crisis, maar "dan moet iedereen stappen zetten". Iedereen moet volgens hem het hoofd koel houden en samen naar oplossingen zoeken.

Begrotingscrisis

De koning besloot maandag alle partijvoorzitters voor gesprekken uit te nodigen, nadat premier Bart De Wever zijn ontslag had aangeboden om de begrotingscrisis. De Wever vindt dat er 10 miljard euro moet worden bezuinigd, maar over de manier waarop is na wekenlange onderhandelingen geen overeenkomst bereikt.

Woensdag en donderdag spreekt de koning de partijvoorzitters van de andere drie coalitiepartners. Vrijdag moet De Wever opnieuw bij de koning komen. Dan wordt duidelijk of de premier van N-VA verder moet met de onderhandelingen over de begroting voor 2027 of dat de koning zijn ontslag aanvaardt.

Die kans wordt klein geacht, omdat er dan verkiezingen moeten komen. België kan zich volgens koning Filip geen langdurige politieke crisis veroorloven, door de geopolitieke onzekerheid en de economische uitdagingen.