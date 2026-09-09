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NS-stations leeg door landelijke 24-uursstaking

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 7:38
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UTRECHT (ANP) - De NS-stations zijn leeg woensdagochtend vroeg vanwege de landelijke 24-uursstaking. Op Utrecht Centraal is het uitgestorven, ziet een ANP-verslaggever. Er zijn daar slechts enkele NS-medewerkers. Ook op Amsterdam Centraal is het stil. Alleen luchthaven Schiphol is wel beperkt bereikbaar.
Volgens een woordvoerder van de NS geldt deze situatie ook voor de rest van het land. Vanaf 02.00 uur woensdagochtend tot donderdagochtend 02.00 uur rijden er in het hele land geen treinen. De staking is vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
Op Utrecht Centraal bij de taxistandplaats aan zowel de centrumkant als de kant van de Jaarbeurs is het rustig. Er staan wel verschillende taxi's, maar er zijn geen reizigers.
Geen bootjes
Bus- en tramhaltes in Amsterdam zijn uitgestorven, ziet een verslaggever. Op de digitale informatieborden staat vermeld dat er een landelijke ov-staking is, zowel in het Nederlands als in het Engels. Bij het IJ zijn geen bootjes te zien.
Waar de reizigers op het station goed op de hoogte lijken te zijn van de staking, staat bij de pont naar Buiksloterweg nog een handjevol wachtende mensen met fiets. Zij komen er nu achter dat de oversteek er ook niet in zit vandaag. Twee mannen moeten voor hun werk in Amsterdam-Noord zijn vandaag, vertellen ze aan de verslaggever. De een keert weer om naar huis, de ander gaat het via de Schellingwouderbrug proberen.
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