NS vervoerde zo'n 49.000 racefans naar Formule 1 in Zandvoort

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 15:46
anp300825099 1
ZANDVOORT (ANP) - De NS heeft zaterdag ongeveer 49.000 racefans naar Zandvoort vervoerd, laat een woordvoerder weten. Tijdens het raceweekend rijden er elke vijf minuten treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort.
Eerder zei de NS al te verwachten zo'n 50.000 reizigers per dag heen en terug te brengen, "dus dit komt aardig overeen". Vrijdag reisden ruim 32.000 mensen per trein af naar Zandvoort. Dat het aantal zaterdag een stuk hoger ligt, komt vermoedelijk doordat het evenement uitverkocht is, in tegenstelling tot vrijdag.
anp 472840588

