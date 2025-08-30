Kort geding om vergunning circusshows Hans Klok in Dordrecht

DORDRECHT (ANP) - De organisator achter de circusshows van Hans Klok & Friends stapt naar de rechter omdat er nog geen vergunning is afgegeven voor geplande voorstellingen in Dordrecht van volgende week. Het kort geding vindt maandag plaats, bevestigt zowel een gemeentewoordvoerder als het management van illusionist Klok na berichtgeving van De Telegraaf.

Dordrecht weigert voorlopig een vergunning te geven voor de negen shows. "Het gaat om een groot evenement dat veel publiek trekt. Daarvoor is een evenementenvergunning noodzakelijk. Er ontbreken echter nog te veel gegevens om de veiligheid goed te kunnen beoordelen en de vergunning te verlenen."

Het management van Klok zegt dat de voorbereidingen voor de shows doorgaan. "Samen met de betrokken partijen verkennen we verschillende opties om de shows zoals gepland te laten plaatsvinden. Veiligheid staat daarbij uiteraard voorop. Kaarthouders hoeven zelf niets te ondernemen; mocht er iets veranderen, dan worden zij vanzelfsprekend geïnformeerd."