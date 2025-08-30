ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kort geding om vergunning circusshows Hans Klok in Dordrecht

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:09
anp300825103 1
DORDRECHT (ANP) - De organisator achter de circusshows van Hans Klok & Friends stapt naar de rechter omdat er nog geen vergunning is afgegeven voor geplande voorstellingen in Dordrecht van volgende week. Het kort geding vindt maandag plaats, bevestigt zowel een gemeentewoordvoerder als het management van illusionist Klok na berichtgeving van De Telegraaf.
Dordrecht weigert voorlopig een vergunning te geven voor de negen shows. "Het gaat om een groot evenement dat veel publiek trekt. Daarvoor is een evenementenvergunning noodzakelijk. Er ontbreken echter nog te veel gegevens om de veiligheid goed te kunnen beoordelen en de vergunning te verlenen."
Het management van Klok zegt dat de voorbereidingen voor de shows doorgaan. "Samen met de betrokken partijen verkennen we verschillende opties om de shows zoals gepland te laten plaatsvinden. Veiligheid staat daarbij uiteraard voorop. Kaarthouders hoeven zelf niets te ondernemen; mocht er iets veranderen, dan worden zij vanzelfsprekend geïnformeerd."
Vorig artikel

NS vervoerde zo'n 49.000 racefans naar Formule 1 in Zandvoort

Volgend artikel

EU vraagt Amerikanen toch visum aan Palestijnse leider te geven

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt