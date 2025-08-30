ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Plas heeft spijt van steun voor PVV-amendement

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 15:29
anp300825098 1
DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas heeft spijt van haar steun voor een wijzigingsvoorstel van de PVV waarin statushouders om geen enkele reden meer voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. Dat zei ze na afloop van een partijbijeenkomst in Flevoland. "Wij hebben dat gewoon niet scherp gehad."
Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) werkt aan een eigen wet om voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen te schrappen. Het PVV-voorstel zou het in tegenstelling tot het voorstel van Keijzer ook onmogelijk maken dat statushouders in geval van nood een huis toegewezen kunnen krijgen. Keijzer waarschuwde enkele maanden geleden al dat dat discriminerend is.
"Het is mensen achterstellen alleen op basis van hun nationaliteit", zei Keijzer er zaterdag over op de BBB-bijeenkomst. "Dus dit strandt bij de eerste de beste rechter." De BBB-minister wil de aanpassing van de PVV terugdraaien. Van der Plas steunt Keijzer daarbij "100 procent", zei ze.
Vorig artikel

Wie is Lidewij de Vos?

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt