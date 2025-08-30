Van der Plas heeft spijt van steun voor PVV-amendement

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas heeft spijt van haar steun voor een wijzigingsvoorstel van de PVV waarin statushouders om geen enkele reden meer voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. Dat zei ze na afloop van een partijbijeenkomst in Flevoland. "Wij hebben dat gewoon niet scherp gehad."

Minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) werkt aan een eigen wet om voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen te schrappen. Het PVV-voorstel zou het in tegenstelling tot het voorstel van Keijzer ook onmogelijk maken dat statushouders in geval van nood een huis toegewezen kunnen krijgen. Keijzer waarschuwde enkele maanden geleden al dat dat discriminerend is.

"Het is mensen achterstellen alleen op basis van hun nationaliteit", zei Keijzer er zaterdag over op de BBB-bijeenkomst. "Dus dit strandt bij de eerste de beste rechter." De BBB-minister wil de aanpassing van de PVV terugdraaien. Van der Plas steunt Keijzer daarbij "100 procent", zei ze.