NS waarschuwt voor werkzaamheden dit weekend bij Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - De NS waarschuwt voor werkzaamheden komend weekend rond Amsterdam en Schiphol. Bij de luchthaven wordt van vrijdag tot en met maandag 13 januari aan het spoor gewerkt, waardoor er minder sporen beschikbaar zijn. Daardoor rijden er minder treinen, en vertrekken treinen op station Schiphol ook van andere sporen.

Tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp zijn zaterdag en zondag ook werkzaamheden. Daardoor rijden er op die dagen bijna geen treinen op dit traject, aldus de NS. Reizigers kunnen omreizen via Duivendrecht en krijgen het advies om vooraf een reisplanner te bekijken.

Spoorbeheerder ProRail werkt het hele jaar aan het spoor en aan stations in Amsterdam en omgeving. Ook in het laatste weekend van januari en in de eerste twee weekenden van februari rijden er veel minder treinen van en naar Schiphol. Volgend weekend ligt het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk stil door werkzaamheden.