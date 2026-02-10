NS wil vooral noorden en oosten beter bedienen in 2027

UTRECHT (ANP) - NS wil in de treindienstregeling voor 2027 vooral de dienstregeling in het noorden en oosten van Nederland verbeteren. Dit staat in de Adviesaanvraag Dienstregeling 2027 aan regionale overheden en de reizigersorganisaties. De spoorvervoerder maakte dit dinsdag bekend.

In het document staan per provincie een aantal aanbevelingen voor het aanpassen van de dienstregeling. Zo moet er volgend jaar weer een rechtstreekse verbinding Groningen-Rotterdam komen. Ook wil NS de directe verbinding tussen Enschede en Amsterdam Centraal terugbrengen als spitstrein. Op zaterdag en zondag wil NS drie intercity's per uur laten rijden tussen Amersfoort en Deventer. Nu zijn dat er nog twee. Deventer en Apeldoorn zijn daardoor beter verbonden met Amsterdam en omgekeerd. Doel van alle wijzigingen is het mogelijk maken van een verdere groei van de reizigersaantallen.

"We willen Noord-Nederland al langer verbinden via de hogesnelheidslijn", aldus Tijmen Voet, directeur Dienstregeling bij NS. "In 2025 kon dat nog niet, maar straks rijdt de trein vanaf het Groninger Hoofdstation via de Hanzelijn naar Zwolle en Schiphol en vervolgens over de hogesnelheidslijn door naar Rotterdam Centraal. Dat doen we met de gloednieuwe intercity ICNG met op de HSL een topsnelheid van 200 kilometer per uur. Zodra de maximumsnelheid op de Hanzelijn ook verhoogd wordt, kunnen we hier de reistijd verder verkorten."

Ook voor andere delen van het land staan aanpassingen in het plan. Zo moet tussen Den Haag en Dordrecht op zondag het aantal Sprinters verdubbelen van 2 naar 4 per uur. Op werkdagen blijft hier de TienminutenSprinter rijden. In de gebieden langs dit spoor worden de komende jaren veel woningen gebouwd. In het weekend wil NS de Intercity tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal ook laten stoppen op de stations Voorhout en Hillegom. Deze stops vervangen dan een Sprinter. Ook komen er in de vroege ochtenden en late avonden van het weekend extra Intercity's tussen Amsterdam en Den Haag.

Elk jaar vraagt NS aan reizigersorganisaties en regionale overheden om advies over de nieuwe dienstregeling die in december ingaat. NS gebruikt deze adviezen om de plannen waar mogelijk te verbeteren. Daarna bekijkt spoorbeheerder ProRail of de wensen van NS passen op het spoor, waarbij zij ook rekening houdt met de wensen van andere reizigersvervoerders en goederenvervoerders. In het najaar wordt de definitieve dienstregeling bekend.