Trump dreigt opening brug van Canada naar Michigan te blokkeren

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 5:17
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de opening van een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten te dwarsbomen. In een bericht op Truth Social schrijft Trump dat hij de brug niet open zal laten gaan "totdat de Verenigde Staten gecompenseerd zijn voor alles wat we Canada gegeven hebben", zonder daarover verder in detail te treden.
Sinds begin 2018 wordt gebouwd aan de Gordie Howe-brug tussen Detroit in Michigan en Windsor in Ontario. De nieuwe brug, die zo'n 4,8 miljard dollar (3,9 miljard euro) kost en voor een groot deel door Canada is betaald, zou ergens begin dit jaar in gebruik worden genomen, maar een openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.
Trump schrijft dat er "onmiddellijk onderhandelingen beginnen" met Canada. Hij zegt te eisen dat Canada de Verenigde Staten gaat behandelen met "de rechtvaardigheid en het respect dat we verdienen".
De spanningen tussen Trump en de Canadese premier Mark Carney liepen op na het World Economic Forum in Zwitserland vorige maand. Carney waarschuwde in een speech voor machtige landen die hun wil opleggen via importheffingen en de economie als wapen inzetten, zonder Trump bij naam te noemen.
