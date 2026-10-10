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Start sprintrace in Singapore uitgesteld na hevige regen

Sport
door anp
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SINGAPORE (ANP) - De start van de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 is enige tijd uitgesteld door hevige regenval. Ruim tien minuten voor de start begon het hard te regenen boven het stratencircuit in Marina Bay in Singapore.
De raceleiding heeft aangekondigd dat de coureurs om 11.30 uur beginnen met een formatieronde. Het is nog niet bekend of er daarna een staande of een rollende start komt.
Max Verstappen start vanaf poleposition in de sprintrace met naast hem de Brit George Russell in de Mercedes.
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