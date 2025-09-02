Van Weel overweegt zelfverdediging met pepperspray toe te staan

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) onderzoekt of het mogelijk is om toe te staan dat vrouwen pepperspray bij zich dragen, zodat ze zich kunnen verdedigen als ze op straat worden lastiggevallen. Dat zei de demissionair bewindsman tijdens het wekelijkse vragenuur toen de dood van de 17-jarige Lisa aan de orde kwam.

Derk Boswijk (CDA) vindt dat de straten veilig moeten worden voor meisjes en vrouwen, maar verwacht ook dat dit niet meteen te regelen is. Daarom vraagt hij de minister om het gebruik van pepperspray toch toe te staan, zoals ook in andere Europese landen. De Wet wapens en munitie laat dat niet toe.

"Nogmaals, dit is geen oplossing voor het probleem dat we nu hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat er vrouwen zijn die wel graag de beschikking zouden willen hebben over in ieder geval iets om als ultimum remedium jezelf te kunnen verdedigen", reageert Van Weel. Hij gaat uitzoeken of dit "op een simpele, snelle manier" mogelijk kan worden gemaakt.