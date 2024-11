NSC eist dat extra bezuiniging op hulpbudget volgend jaar stopt

Coalitiepartij NSC eist dat de koppeling tussen economie en ontwikkelingshulp volgend jaar wordt hersteld. "Voor ons is klaar en duidelijk dat dit gerepareerd gaat worden in de voorjaarsnota", zei NSC-Kamerlid Isa Kahraman in een debat woensdag over de begroting van minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp). "We gaan dit fiksen."

In augustus besloot het kabinet de koppeling los te laten. Daardoor heeft Klever de komende jaren opgeteld maximaal 2 miljard minder te besteden. Het was voor het eerst in bijna vijftig jaar dat de koppeling verdween. De NSC-fractie werd hierdoor verrast. Kahraman gaat ervan uit dat het een "bedrijfsongelukje" was. Het loskoppelen was niet afgesproken in het hoofdlijnenakkoord.

Volgens de oppositie is NSC echter door de coalitiepartners "gepiepeld". Don Ceder (ChristenUnie) denkt dat de extra bezuiniging "intentioneel" was. Het is onzeker of deze minister voor haar begroting staat, zei hij. Ook andere oppositiepartijen vinden dat de bewindsvrouw van PVV-huize niet heeft gevochten voor haar begroting in het kabinet.

Klever zei dat het om een eenmalig besluit gaat en dat in het voorjaar opnieuw naar de koppeling wordt gekeken. Ze wilde niet zeggen of ze zich in augustus heeft verzet tegen de ingreep. Ze benadrukte dat de ministers van alle vier de fracties instemden met het besluit. De minister zei niet te willen ingaan op de "argumenten die zijn gewisseld in de ministerraad".